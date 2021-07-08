Курс доллара в ходе торгов на Мосбирже превысил 75 рублей впервые с 4 мая

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Курс доллара в ходе валютных торгов на Московской бирже ускорил рост до 0,42% к закрытию предыдущей сессии и торговался на уровне 75,025 рубля, свидетельствуют данные площадки на 9:37 мск.

В последний раз курс доллара находился на отметке выше 75 рублей 4 мая 2021 года.

К 9:51 мск курс доллара ускорил рост до 0,47% и находился на уровне 75,06 рубля. В то же время курс евро рос до 88,57 рубля (+0,55%).

Стоимость сентябрьского фьючерса на нефть Brent на лондонской бирже ICE падает на 0,31%, до $73,2 за баррель. Нефть сорта WTI дешевеет на 0,48% и торгуется на уровне $71,85 за баррель.