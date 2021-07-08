Индекс Мосбиржи на открытии торгов снизился на 0,33%

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Российский рынок акций открылся снижением биржевых индексов. По данным торговой площадки на 10:00 мск, индекс Мосбиржи опустился на 0,33% и составил 3882,15 пункта, индекс РТС - на 0,76%, до 1628,91 пункта.

К 10:30 мск индексы ускорили падение. Так, индекс Мосбиржи снижался до 3861,91 пункта (-0,85%), индекс РТС - на 1,48%, до 1617,18 пункта.

Стоимость сентябрьского фьючерса на нефть Brent на лондонской бирже ICE падает на 0,46% - до 73,09 доллара за баррель. Нефть сорта WTI дешевеет на 0,58% и торгуется на уровне 71,78 доллара за баррель.