Власти Новосибирской области увеличат доходы территориального ФОМС более чем на 3%

НОВОСИБИРСК, 8 июля. /ТАСС/. Доходы бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) Новосибирской области увеличат более чем на 3%, до 45,4 млрд рублей, рост связан в том числе с необходимостью дополнительных выплат врачам, а также организациям. Соответствующие поправки были одобрены в первом чтении депутатами на сессии заксобрания в четверг, сообщила директор территориального ФОМС Елена Ягнюкова.

"Внесение обусловлено увеличением показателей доходной и расходной частей бюджета на 2021 год. Увеличение основных характеристик обусловлено распределением из федерального бюджета в 2021 году межбюджетных трансфертов в целях дополнительного финансового обеспечения территориальных программ в условиях возникновения угрозы распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих. <...> Объем межбюджетных трансфертов для Новосибирской области составил 1,448 млрд рублей", - сказала она.

Согласно пояснительной записке законопроекта, доходы бюджета территориального фонда на 2021 год планируются в объеме 45,4 млрд рублей, что на 3,3 % или почти 1,5 млрд рублей больше утвержденной в начале года суммы.

Согласно документу, увеличение бюджета связано с дополнительными трансфертами из федерального ФОМС на оплату труда врачей и среднего медперсонала, на стимулирующие выплаты медработникам за выявление онкологических заболеваний при диспансеризации и профосмотрах, на финансовое обеспечение организаций в условиях чрезвычайной ситуации и при возникновении угрозы распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих. Также рост средств вызван увеличением прогноза прочих поступлений в бюджет территориального фонда на 2021 год на 25 млн рублей, возвратом остатков целевых субсидий прошлых лет.

Расходы бюджета территориального фонда в 2021 году планируются в объеме почти 45,6 млрд рублей, увеличение составит 3,6 % или 1,58 млрд рублей. Рост прогнозируется по направлению здравоохранения. Дефицит бюджета территориального фонда утверждается в размере 120,3 млн рублей. Источником финансирования дефицита является изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета территориального фонда.

Бюджет территориального Фонда обязательного медицинского страхования Новосибирской области на 2021 год был принят с объемом доходов в размере почти 44 млрд рублей, из которых 42,6 млрд рублей - за счет межбюджетных трансфертов из федерального Фонда обязательного медицинского страхования.