ОГК-2 в I полугодии нарастила выработку электроэнергии на 0,4%

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Производство электроэнергии ОГК-2 (входит в "Газпром энергохолдинг") по итогам первого полугодия 2021 года выросло в годовом выражении на 0,4%, до 22,5 млрд кВт ч, говорится в пресс-релизе компании.

В то же время отпуск тепловой энергии в январе - июне сократился на 11,7% и составил 3 млн Гкал из-за жаркой погоды.

ОГК-2 - компания тепловой генерации. Крупнейшими акционерами являются "Центрэнергохолдинг" (входит в ГЭХ) (73,42%), "Мосэнерго" (3,88%) и "Газпром энергохолдинг" (3,65%).