В ЦБ полагают, что рост ВВП России по итогам года может превысить 4%

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Рост ВВП РФ по итогам года, скорее всего, превысит 4%, а инфляция будет ниже текущих значений, заявил глава департамента денежно-кредитной политики Банка России Кирилл Тремасов в интервью "Коммерсантъ Ярославль".

"Сейчас рост [экономики] даже ускорился, мы возвращаемся на докризисный уровень. По этому году рост ВВП у нас, скорее всего, превысит 4%. А потом мы вернемся к потенциальному тренду и продолжим движение", - отметил он, подчеркнув, что если правительство примет меры, направленные на повышение этого потенциала, то рост может еще ускориться.

"Меры такие есть и они принимаются, поэтому можно рассчитывать, что все-таки в долгосрочном плане экономика сможет расти быстрее", - указал Тремасов.

Глава департамента также заявил, что в августе - сентябре, возможно, Россию ожидают дезинфляционные процессы, связанные с урожаем.

"К концу года мы ждем инфляцию ниже текущих значений. Возвращение к цели в 4% мы прогнозируем во второй половине 2022 года. И в дальнейшем мы видим инфляцию вблизи этой цифры", - подчеркнул он.