Аэроэкспрессы начнут останавливаться в городе Домодедово

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. С 12 июля у аэроэкспрессов, следующих в аэропорт Домодедово, появится новая промежуточная остановка на железнодорожной станции Домодедово. Об этом говорится в сообщении компании "Аэроэкспресс".

Время в пути от Павелецкого вокзала до аэропорта останется прежним. Жители подмосковного города смогут быстро добраться в аэропорт - время в пути составит всего 13 минут, а также воспользоваться аэроэкспрессом, чтобы добраться до центра Москвы всего за полчаса.

"С запуском новой остановки 183 тысячи жителей города Домодедово получат возможность быстро и удобно добираться как в близлежащий аэропорт, так и в центр столицы. При этом новый остановочный пункт не повлияет на общее время в пути от Павелецкого вокзала до аэропорта и обратно, так как на свободных участках у нас есть возможность наверстать время, затраченное на остановку. Поэтому комфорт в поездке останется прежним. На текущем этапе только некоторые аэроэкспрессы будут останавливаться в городе Домодедово - это связано с особенностями железнодорожной инфраструктуры. Сейчас остановка появится у рейсов в пиковые часы, чтобы предоставить сервис максимальному количеству пассажиров, и уже в следующем году мы планируем включить ее в большинство рейсов", - отметила генеральный директор "Аэроэкспресс" Алина Бисембаева, слова которой приводятся в пресс-релизе.

Для пассажиров, направляющихся в Москву из города Домодедово, компания запустит специальный тариф - стоимость поездки составит 300 рублей. Стоимость проезда в аэропорт по стандартному тарифу составляет 399 рублей вне зависимости от станции посадки. В планах компании - введение гибкой тарифной линейки на этом направлении и запуск абонементов, которые позволят экономить на поездках.

Купить билеты на "Аэроэкспресс" можно будет прямо на станции Домодедово - для удобства пассажиров компания установит билетопечатающие автоматы. Турникеты на платформе будут адаптированы для считывания билетов "Аэроэкспресс". Сохранять билет нужно до конца поездки независимо от того, в какую сторону направляется пассажир.