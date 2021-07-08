Каждая четвертая запланированная проверка бизнеса в 2021 году отменилась по инициативе ГП

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июля. /ТАСС/. Каждая четвертая проверка частных компаний, которая была запланирована на этот год контролирующими органами, отменена по инициативе Генеральной прокуратуры РФ. Об этом сообщил заместитель начальника Главного управления по надзору за исполнением федерального законодательства Генпрокуратуры - начальник управления по надзору за соблюдением прав предпринимателей Артем Кононенко.

"По инициативе Генпрокуратуры мораторий на планирование проверок малых предприятий продлен и на текущий 2021 год. Принятые организационные меры позволили отклонить 128 тыс. или каждое четвертое мероприятие по контролю из числа предложенных контролирующими органами на этот год", - сказал он на конференции руководителей прокуратур европейских государств, которая проходит в Санкт-Петербурге.

Кононенко при этом отметил, что в прошлом году также вдвое был сокращен план проверок бизнеса. "В сжатые сроки удалось наполовину сократить ежегодный сводный план проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2020 год, исключив около 200 тыс. запланированных контролерами проверок и снизив их число до исторического минимума в 173 тыс.", - сказал Кононенко.

При этом он отметил, что в прошлом году работа управления Генпрокуратуры была сосредоточена на моратории проведения проверок во время пандемии, однако "факты игнорирования данного запрета пресекались практически во всех регионах страны". "В истекшем году в 75 регионах страны более 600 мероприятий по контролю признаны неправомерными. По инициативе прокуроров десятки тысяч контролеров понесли административную и дисциплинарную ответственность за необоснованное вмешательство в хозяйственную деятельность и иные нарушения законодательства о госконтроле", - пояснил Кононенко.

Мораторий на проверки бизнеса был введен во время пандемии коронавируса. Запрет не относится к внеплановым проверкам, которые проводятся из-за возможного нанесения вреда здоровью, угрозе жизни, возникновению ЧП. Контроль за соблюдением моратория возложен на корпорацию по развитию малого и среднего предпринимательства. В апреле этого года сообщалось, что корпорация направила в Генпрокуратуру информацию по более чем 250 жалобам на нарушение моратория проверок.