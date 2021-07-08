ФАС не будет выдавать спецсертификаты для защиты от обвинений в нарушении законодательства

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не планирует выдавать сертификаты, защищающие компании от обвинения в злоупотреблении доминирующем положением или сговоре. Об этом говорится в сообщении ведомства.

"ФАС России не выдает и не планирует выдавать специальных сертификатов для защиты компаний от обвинения в злоупотреблении доминированием или сговоре. Служба согласовывает акты или проекты актов об антимонопольном комплаенсе компании. Если такие внутренние акты содержат все обязательные элементы, предусмотренные частью 2 статьи 9.1 Закона о защите конкуренции, и представленные документы не содержат противоречащих антимонопольному законодательству положений, ФАС России дает заключение об их соответствии требованиям антимонопольного законодательства", - сообщает ФАС.

По данным ведомства, внедрение антимонопольного комплаенса и следование его требованиям позволяет компании не допустить нарушения антимонопольного законодательства. "То есть, если организация действует в соответствии с согласованными ФАС России актами антимонопольного комплаенса, она не может нарушить антимонопольное законодательство при совершении действий, перечисленных в согласованном комплаенсе", - поясняет ФАС.

При этом действия компаний, которые проводятся за рамками или в нарушение согласованных правил антимонопольного комплаенса, будут рассматриваться ФАС в установленном порядке. "В случае установления факта нарушения, хозяйствующий субъект будет нести ответственность", - добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба решила стимулировать компании получать антимонопольные сертификаты, которые защищают компании от обвинений в доминировании на рынке или сговоре. При этом сообщалось, что ведомство разрешило пользоваться такими документами при возникновении спорных ситуаций, например, если внутренние корпоративные процедуры компании уже получили одобрение ФАС, она не будет признана нарушителем, даже если возникнет такое подозрение. Возможность сертификации компаниями внутренних процедур на соблюдение антимонопольного законодательства - антимонопольный комплаенс - была введена в конце 2020 года поправками в закон "О защите конкуренции".

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