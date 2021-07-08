Туроператоры смогут оперативно запустить чартерные программы в Египет при наличии слотов

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Российские туроператоры могут оперативно запустить чартерные программы на курорты Египта при наличии необходимых слотов, сообщила ТАСС пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

"В принципе, туроператоры могут быстро поставить программы при наличии необходимых слотов, допусков", - сказала Тюрина.

По ее мнению, спрос на курорты Египта летом вряд ли будет ажиотажным из-за жаркой погоды, но с учетом ограниченного предложении по зарубежным направлениям интерес у туристов к Египту все-таки будет.

"Египет, конечно, круглогодичное направление, но все-таки летом там сильно жарко. Сейчас там, скажем так, не пик сезона, и в Египет лучше всего ехать весной и осенью. Но с учетом того, что многие направления закрыты, народ, вполне возможно, что и поедет. Но спрос, скорее всего, будет спокойный, не ажиотажный", - сказала Тюрина.