Силуанов: меры по адаптации экономики России к углеродному регулированию еще обсуждаются

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Минфин обсуждает пакет мер по адаптации российской экономики к ужесточающимся правилам углеродного регулирования. Об этом сообщил министр финансов Антон Силуанов в интервью агентству Bloomberg.

"В Минфине идет обсуждение пакета налоговых и тарифных мер, призванных максимально безболезненно адаптировать российскую экономику и бюджет к ужесточающимся правилам углеродного регулирования. Также идет работа по созданию финансовых ресурсов для инвестирования в проекты устойчивого развития. Минфин совместно с Минэкономразвития и Центробанком готовит план мероприятий по стимулированию развития устойчивого финансирования, в том числе зеленого, в России. Переход на зеленую энергетику с постепенным отказом от сырьевых ресурсов, имеющих высокий углеродный след, потребует беспрецедентных капитальных вложений на десятки триллионов долларов/евро, создания новых технологий и займет десятилетия. У нас есть время на адаптацию, и нужно грамотного его использовать", - сказал Силуанов.

По его словам, следствием резкого роста платы за выбросы углерода могут стать радикальные изменения в мировом энергетическом балансе. "Стресс-тестирования, которые проводим и мы сами, и международные агентства, показывают возможность существенного снижения спроса на уголь, нефть, нефтепродукты и газ. Так как доля доходов нашего бюджета от сырьевых экспортных товаров высока - мы должны понять, как мы будем замещать эти выпадающие доходы, если данные прогнозы сбудутся. Трансграничное углеродное регулирование: обсуждаемые сейчас меры могут негативно сказаться на деятельности российских экспортеров и привести не только к сокращению их прибыли, но и к потенциальному снижению экспорта в страны ЕС. Затягивание перехода на зеленые технологии может привести к снижению притока иностранных инвесторов, которые все больше ориентируются на экологическую составляющую", - отметил Силуанов.

Он добавил, что в настоящее время Россия видит свое участие в ESG повестке через донастройку налоговой политики, формирование рынка торговли квотами и развитие рынка зеленых облигаций. "Сейчас готовимся к финансовой G-20, планируем выступить по вопросу ESG. Мы полностью поддерживаем идеи, лежащие в основе этой повестки: экологические, социальные и управленческие факторы должны найти свое отражение, как при принятии инвестиционных решений, так и в определении государственной политики, "первую скрипку" здесь, безусловно, должно играть государство. Однако важно, чтобы инструменты реализации этих правильных идей учитывали особенности и интересы всех заинтересованных стран, не становились элементом промышленной политики, особенно это касается европейцев", - сказал глава Минфина.

Надо договариваться

Силуанов подчеркнул, что России необходимо договориться с Европой о признании своих усилий по переходу к зеленой экономике. "Нам нужно взаимодействовать с европейцами и по налогам, и по вопросу покупки-продажи квот. Необходимо договориться с европейцами о признании наших усилий в части перехода к зеленой экономике, чтобы мероприятия, направленные на снижение экологического вреда, реализуемые в России, засчитывались при определении трансграничных налоговых обязательств наших экспортеров", - сказал он.