МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Авиакомпания S7 готова возобновить полеты в курортные города Египта. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе авиакомпании. Перевозчик планирует запросить соответствующее разрешение авиавластей.

"S7 Airlines готова возобновить полеты по данному направлению. Мы сформируем полетную программу и запросим соответствующие разрешения у авиационных властей", - сообщили в компании.

Ранее сегодня президент России Владимир Путин отменил действие указа 2015 года о запрете на полеты российских авиакомпаний на египетские курорты.

Об авиасообщении с Египтом

Авиасообщение между РФ и Египтом было полностью прервано в ноябре 2015 года после катастрофы на Синае самолета российской компании "Когалымавиа", летевшего из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. На его борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, все они погибли. ФСБ квалифицировала случившееся как теракт.

В январе 2018 года Путин подписал указ о возобновлении регулярных воздушных перевозок в Каир, но чартерное авиасообщение с египетскими курортными зонами до сих пор оставалось закрытым. За прошедшие годы египетская сторона усовершенствовала систему досмотра, контроля и проверки пассажиров и багажа, а также значительно модернизировала инфраструктуру аэропортов.

О возобновлении авиасообщения между российскими городами и курортами Красного моря Путин и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси договорились 23 апреля текущего года. В начале мая посол России в Каире Георгий Борисенко сообщил, что авиационные власти и органы безопасности должны завершить весь комплекс необходимых мероприятий для реального восстановления авиасообщения.