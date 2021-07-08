Вуз на Урале бесплатно переобучит более 2 тыс. человек для закрытия потребностей бизнеса

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июля. /ТАСС/. Уральский филиал РАНХиГС совместно с департаментом труда и занятости населения Свердловской области бесплатно переобучит более 2 тыс. человек в рамках нового проекта по поиску сотрудников для предприятий промышленности и сферы услуг. Об этом говорится в сообщении, распространенном в четверг центром общественных связей вуза по итогам международной промышленной выставки "Иннопром".

"В нынешнем году по программе будет обучено или переучено как минимум 2 124 жителя Свердловской области. Не менее 75% из них будет гарантированно трудоустроено. Причем это может быть как договор трудового найма, так и открытие собственного ИП, а также получение статуса самозанятого", - говорится в сообщении.

В тексте указано, что возможностью бесплатного получения новой профессии могут воспользоваться те, кто ищет новую работу, безработные, люди старше 50 лет, лица предпенсионного возраста и другие категории. За июнь обучение по данной программе одобрено почти для тысячи жителей области.

"Мы готовы дать будущим сотрудникам предприятий навыки в сфере управления, командной работы, лидерства, и готовы адаптировать свои образовательные программы, разрабатывать новые - под текущие и растущие запросы бизнеса", - приводятся в тексте слова директора института Руслан Долженко.

По данным центра общественных связей вуза, интерес к проекту обозначили компаний банковского сектора и сферы информационных технологий. По словам заместителя руководителя управления клиентского сервиса компании СКБ Контур Яны Мингалевой, их компании нужно ежемесячно сто и более сотрудников прежде всего в службу технической поддержки. Управляющий банка ВТБ в Свердловской области Алексей Долгов рассчитывает, что этот инструмент содействия занятости поможет бизнесу снизить показатели текучести кадров.

Международная промышленная выставка "Иннопром" проходила с 5 по 8 июля в Екатеринбурге в 11-й раз. Порядка 12 тыс. российских и международных участников собрались, чтобы в прикладном бизнес-формате поделиться опытом и обсудить гибкую адаптацию промышленности в условиях кризиса, вызванного пандемией. По данным организаторов, на выставку планировали приехать порядка 450 иностранных гостей из Германии, Великобритании, Японии, Индии, Канады, Таиланда, ЮАР, Словении, Чехии, Казахстана, Армении, Белоруссии и других стран. Всего 23 крупных зарубежных делегации. Самую большую привезла партнер выставки - Италия.