Путин пообещал дорожным строителям много новых масштабных проектов

СОФРИНО /Московская область/, 8 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил строителей и всех участников проекта создания Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) с успешным завершением работ.

После церемонии запуска движения на заключительном отрезке ЦКАД в четверг президент пообщался со строителями дороги. Глава государства пообещал, что у них впереди будет много дел, поскольку предстоят новые масштабные стройки. "Работы будет много, она будет интересная, масштабная", - сказал Путин.

Президент рассчитывает, что новые проекты будут реализовываться в сроки, которые намечаются с правительством и главами регионов. "С тем качеством, с которым вы работаете, удастся осуществить и следующие проекты", - обратился глава государства к представителям дорожных подрядных организаций, участвовавших в строительстве ЦКАД, и поблагодарил их за труд.

"Сейчас с губернаторами как раз говорили о том, что как дорога появляется, сразу вокруг нее жизнь растет, экономика, и люди активно начинают использовать инфраструктурный проект", - заметил Путин.

"Мы и дальше пойдем - на Казань, Екатеринбург, на Тюмень, Челябинск - это мощная опорная сеть будет по всей европейской части [России]", - пообещал президент.

"Молодцы!" - похвалил Путин строителей. На память о событии глава государства оставил автограф в фотоальбоме о самых ярких моментах сооружения ЦКАД и сфотографировался с работниками.