Минниханов заявил о завершении трассировки участка трассы М-12 через М-7

СОФРИНО /Московская область/, 8 июля. /ТАСС/. Трассировка участка трассы М-12 в Татарстане, проходящей через действующую трассу М-7, завершена, документы проходят экспертизу. Об этом сообщил президенту России Владимиру Путину глава Татарстана Рустам Минниханов по онлайн-связи на церемонии открытия заключительного участка ЦКАДа.

"У нас М-12 полным ходом по республике строится, у нас 142 км. Седьмой, восьмой участок полностью, по всей трассе работа идет, в том числе мостовой переход через Волгу. Никаких вопросов нет. Еженедельно мы встречаемся, все вопросы решаем. Есть вторая часть, которую Марат Шакирзянович [Хуснуллин] обозначил, обход Челнов и Нижнекамска - это М-7, тоже трассировка вся сделана, документы проходят экспертизу. Завтра сам вылетаю, буду смотреть всю эту работу, и никаких нет сомнений, те сроки которые определите, мы в эти сроки должны справиться", - сказал Минниханов.

Продление трассы М-12 от Казани до Екатеринбурга пройдет по участку действующей трассы М-7 "Волга" в обход Набережных Челнов и Нижнекамска, что позволит перенаправить часть транзитных грузов и снизить транспортную нагрузку. Общая протяженность данного участка М-7 составит 89 км. Строительство будет реализовано в три этапа.