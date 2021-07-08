"Сбер" предоставит финансирование нефтетрейдерам для сделок с компаниями группы "Сафмар"

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Нефтяные трейдеры, работающие с компаниями группы "Сафмар", могут получить финансирование в группе Сбербанка, говорится в письме, которое кредитная организация направила этим компаниям. С копией письма ознакомился ТАСС.

"Настоящим информируем вас о том, что группой Сбербанка одобрены лимиты для продолжения финансирования трейдеров на цели осуществления предоплат в пользу ООО "Ойл Техноложис" (владелец Афипского НПЗ), а также о нашей готовности одобрить лимиты для финансирования трейдеров на цели осуществления предоплат за нефть в пользу компаний ГК "Нефтиса" и за нефтепродукты в пользу АО "Фортеинвест" для поставки нефтепродуктов, произведенных на ОАО "Орскнефтеоргсинтез", при наличии запроса трейдеров", - отмечается в письме.

В Сбербанке на запрос предоставить комментарий ТАСС сказали, что он касается "двусторонних отношений банка и клиента", поэтому от комментариев отказались.

Ранее ЕС внес в санкционные списки совладельца группы "Сафмар" Михаила Гуцериева за деловые связи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Орский НПЗ находится в Оренбургской области, его мощность переработки составляет 6 млн тонн в год. Такая же мощность загрузки и у Афипского НПЗ, который находится вблизи Новороссийска. Последний вошел в периметр группы "Сафмар" в мае 2019 года. Непосредственное управление предприятием осуществляет "Фортеинвест". Оба НПЗ развивает "Фортеинвест", возглавляемый сыном Михаила Гуцериева Саидом.

"Нефтиса" добывает примерно 6,1 млн тонн нефти в год, работает в Самарской, Новосибирской и Тюменской областях, ХМАО, Пермском крае, Удмуртии и Коми.