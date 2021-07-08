Хуснуллин назвал сроки строительства метротрама в Челябинске

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Метротрам в Челябинске планируется построить за три-четыре года, работы начинаются в 2022 году, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в четверг в эфире телеканала "Россия-24".

"Мы решили строить не метро, потому что это дорого и нет такого потока [пассажиров], а строить все-таки трамвай. Часть пойдет под землей, часть пойдет над землей. До конца года будет сделано технико-экономическое обоснование. Проектировщики работают на местах. Со следующего года приступаем к строительству. Нормативный срок - пять-шесть лет. Я думаю, что за три-четыре максимум года построим", - сказал Хуснуллин.

Президент России Владимир Путин во время ежегодной прямой линии сообщил, что средства на строительство линий метро в Челябинске и других городах-миллиониках есть. Хуснуллин докладывал президенту, что проект метротрама в Челябинске будет стоить более 40 млрд рублей.

По данным Минтранса Челябинской области, метро в Челябинске строят с 1992 года, а трамвайные пути не обновляли последние 15 лет, средний возраст трамвайного вагона - 30 лет.