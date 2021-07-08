"Металлоинвест" зафиксирует цены на металл в рамках строительства М-12

СОФРИНО (Московская область), 8 июля. /ТАСС/. Компания "Металлоинвест" зафиксирует цены на металл на три года в рамках контракта по строительству трассы М-12. Об этом журналистам сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"Компания "Металлоинвест" Алишера Усманова предоставила нам скидку трехлетнюю - зафиксировала цену. Мы подписали контракты по фиксированной цене на три года, чтобы уже больше цена не вырастала", - сказал он.

Вице-премьер отметил, что на фоне удорожания металла удалось достигнуть договоренности с металлургами о снижении цен.

"Металл подорожает точно совершенно. Мы уже договорились сейчас с металлопроизводителями, они нам дали определенную скидку на металл, но она все равно не в тех ценах которые мы рассчитывали на 2020 год. Определенное удорожание произойдет, сейчас ищем средства, чтобы это закрыть", - добавил Хуснуллин.

Проект предусматривает строительство скоростной трассы протяженностью порядка 800 км, которая свяжет Московскую, Владимирскую, Нижегородскую области, республики Чувашия и Татарстан с сетью скоростных автомобильных дорог европейской части России (М-11 "Нева", ЦКАД, М-3 "Украина", М-1 "Беларусь", М-4 "Дон").

В апреле президент РФ Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию заявил, что строящаяся автомобильная трасса из Москвы в Казань должна быть продлена до Екатеринбурга, а строительство всей трассы закончено до 2024 года. Ожидается, что время в пути по новой автодороге от Казани до Екатеринбурга сократится в два раза: с 14 до 7 часов.

Общая протяженность участка Казань - Екатеринбург составит 800 км. Дорога пройдет по существующей трассе М-7 и частично будет бесплатной. Протяженность платных участков будущей трассы - 288 км (от Дюртюлей до Ачита).