Зеленский обсудил с Эрдоганом диверсификацию источников природного газа

КИЕВ, 8 июля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский по телефону обсудил с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом диверсификацию источников и маршрутов поставок природного газа. Об этом в четверг сообщила пресс-служба украинского лидера.

"Владимир Зеленский и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили перспективы взаимодействия в энергетической сфере. Президент Украины отметил, что для нашей страны, как и для Турции, актуальной является задача диверсификации источников и маршрутов поставок природного газа. Была достигнута договоренность о совместной проработке возможных вариантов взаимодействия в этой области", - говорится в сообщении.

Кроме того, указали в пресс-службе, президенты отметили активизацию работы переговорной группы и констатировали необходимость финализации соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и Турцией. Отдельно Зеленский отметил важность принятия закона "О коренных народах Украины", в частности для крымских татар.

Отмечается, что Зеленский поблагодарил Турцию за решительную поддержку Украины на пути к обретению полноправного членства в НАТО, в частности, во время саммита альянса в Брюсселе.

Зеленский считает, что стратегическое партнерство между Украиной и Турцией динамично развивается и является примером настоящих дружеских отношений. "Углубление взаимодействия между Украиной и Турцией - важный фактор обеспечения мира и стабильности в Черноморском регионе, и реальным примером такой работы является взаимодействие в формате "Квадрига", - отметил президент Украины.

В декабре прошлого года Украина и Турция впервые провели консультации в формате "Квадрига" с участием министров иностранных дел и обороны двух стран.