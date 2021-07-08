Индексы Мосбиржи и РТС снизились почти на 1%

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Индекс Мосбиржи по итогам торгов в четверг снизился на 0,87% - до 3861,1 пункта, долларовый индекс РТС - на 0,84%, до 1627,6 пункта.

Доллар консолидируется около 74,87 руб., евро - 88,76 руб.

"Сигналом для продаж послужила публикация вчера вечером протоколов июньского заседания ФРС, в которых, в частности, отмечается, что "многие участники упомянули, что ожидают, что условия для начала снижения темпов выкупа активов могут быть достигнуты несколько раньше, чем они ожидали на предыдущих заседаниях ". В то же время, другие члены заседания отметили, что поступающие данные дают менее четкое представление о базовой экономической динамике, некоторые участники призвали комитет к терпению в оценке прогресса по достижению целей политики ФРС США", - отмечает аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке "Фридом финанс" Александр Осин.

По словам инвестиционного стратега "БКС Мир инвестиций" Александра Бахтина, дополнительным негативным фактором для российских активов служит "неопределенность вокруг дальнейшей судьбы сделки ОПЕК+ по нефтедобыче".

Корпоративный сектор

Наблюдался рост акций компаний "Алросы" (+2,7%), "Магнита" (+1%) и "Московской биржи" (+0,6%).

"На фоне снижения цен на большинство сырьевых товаров и опасений того, что близится пик сырьевого цикла, акции "Алросы" выглядят более уверенно в секторе металлургии и добычи, поскольку компания показывает хорошую динамику продаж на фоне восстановления рынка ювелирных украшений. Поддержку продажам оказывает постепенное снятие ограничений в Европе", - поясняет инвестиционный стратег "ВТБ Мои инвестиции" Иван Малина.

Заметно снизились акции компаний нефтегазового сектора на фоне волатильности на нефтяном рынке. Так, аутсайдером дня стали бумаги "Русгидро" (-4,7%).

Также дешевели акции "Газпром нефти" (-2,2%) и "Лукойла" (-1,3%).

Прогнозы

По оценкам аналитика управления торговых операций на российском фондовом рынке "Фридом финанс" Александра Осина, 9 июля снижение российского рынка может продолжиться.

Целевые диапазоны закрытия пятницы для индекса Мосбиржи 3825-3870 пунктов, для курсов доллара и евро - 73,9-75,85 руб. и 87,85-89,95 руб. соответственно.

В "БКС Мир инвестициях" ожидают, что индекс Мосбиржи сформируется в пределах 3800-3890 пунктов, курс доллара - на уровне 74,5-75,5 руб.