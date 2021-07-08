Эксперты: новые стратегические документы необходимы для развития водных ресурсов России

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Сохранение и развитие водных ресурсов на территории РФ требует разработки и утверждения новых стратегических документов. К такому мнению пришли эксперты, принимавшие участие в заседании круглого стола "Водная стратегия для водной державы".

Водная стратегия РФ на период до 2020 года, определяющая основные направления деятельности по развитию водохозяйственного комплекса России, была принята в 2009 году.

"Прошу зафиксировать мои предложения. <...> Общественному совету Росгидромета - инициировать обсуждение итогов реализации Водной стратегии и создание группы по созданию новой Водной стратегии РФ", - сказала заведующая лабораторией кафедры международных комплексных проблем природопользования и экологии МГИМО Наталья Рязанова.

Она также предложила создать молодежный Водный совет РФ, который в пилотном режиме может начать свою работу на озере Байкал. "На меня вышли представители из Иркутской области, и мы сейчас обсуждаем - возможно в качестве пилотного проекта, будет создан на Байкале вот такой молодежный водный совет", - пояснила она.

Также, по словам представителя Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) Александра Мартусевича, одновременно с принятием новой водной стратегии должны быть внесены изменения в водный, земельный, градостроительный и налоговый кодексы. "Градостроительный, в том числе, чтобы у нас метро не затапливало, хотя бы элементарно, после каждого очередного ливня или подземные переходы", - пояснил он.

В то же время генеральный директор Международной ассоциации озерных регионов (МАОР) Александр Тимченко добавил, что отдельное внимание необходимо уделить сохранению озер и развитию озерных регионов России. Меры господдержки этих территорий, по его мнению, необходимо обозначить в отдельной стратегии экологического развития озер и озерных регионов, которая должна строиться на переходе к "зеленой" экономике. Такой подход, как отметил Тимченко, повысит эффективность использования природных ресурсов.