В Счетной палате считают, что риск-ориентированный метод позволит реже проверять ведомства

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Ведомства с низкими рисками и высоким качеством системы управления рисками будут реже проверяться Счетной палатой в результате внедрения риск-ориентированного подхода.

"Счетная палата активно внедряет риск-ориентированный подход, чтобы фокусировать свою аудиторскую деятельность на областях высокого риска. В результате ведомства с низкими рисками и высоким уровнем зрелости системы управления рисками будут реже оказываться в центре внимания Счетной палаты", - говорится в материалах ведомства.

Использование риск-ориентированного подхода как важнейшего элемента нашей работы предусмотрено в стратегии развития Счетной палаты на 2018-2024 годы, отмечается в них.

"Согласно одному из принципов ИНТОСАИ (Международная организация высших органов аудита) Счетная палата должна быть моделью государственной организации. Мы, совершенствуя риск-культуру, должны ее транслировать объектам аудита через рекомендации Счетной палаты. Это наш вклад в развитие риск-ориентированности как одного из ключевых элементов системы государственного управления", - подчеркнула директор департамента исследований и методологии Счетной палаты Дарья Цыплакова.