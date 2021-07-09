АКРА ожидает сокращение числа регионов России с профицитным бюджетом к концу года

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Число регионов РФ с профицитным бюджетом может снизиться к концу 2021 года, говорится в материале Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА).

"По итогам первой половины 2021 года доходная часть региональных бюджетов заметно превысила расходную, что привело к образованию значительного профицита бюджета. Однако к концу года можно ожидать сокращение числа профицитных регионов, учитывая продолжающееся увеличение расходов и сложившуюся практику их распределения, когда основная доля расходов традиционно приходится на конец календарного года", - говорится в материале.

Аналитики отмечают, что в первом полугодии 2021 года совокупный профицит региональных бюджетов увеличился на 201 млрд рублей по отношению к показателю за первый квартал текущего года и составил 389 млрд рублей, тогда как по итогам 2020 года дефицит составил 708 млрд рублей. Максимальный вклад в показатель внесли Москва (12%), Санкт-Петербург, Красноярский край, Тюменская и Челябинская области (по 6%).

Всего по итогам первого полугодия у 66 субъектов РФ наблюдается профицит бюджета.

По всем основным видам налоговых поступлений региональных бюджетов по итогам первой половины 2021 года зафиксирован рост. Наибольший прирост поступлений (на 31%) произошел по налогу на прибыль организаций. В первой половине 2020 г. показатель снизился на 14% к аналогичному периоду 2019 года. На 19% увеличились поступления по НДФЛ и по налогам на товары и услуги (-0,4 и +4% за первую половину 2020 года. к первой половине 2019 года соответственно). Поступления по налогам на имущество за анализируемый период выросли на 13%, тогда как в первой половине прошлого года они снизились на 7%.