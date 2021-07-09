Строительство ВКАД и арендного жилья вошло в стратегию развития Владивостока до 2050 года

ТАСС, 9 июля. Новую стратегию развития города до 2050 года разработали во Владивостоке, в ней прописаны планы по строительству Владивостокской кольцевой автомобильной дороги (ВКАД) и жилых кварталов. Об этом сообщили в администрации города по итогам сессии "Изменяя Владивосток", которая прошла в рамках бизнес-миссии группы ВЭБ.РФ на Дальний Восток.

"Управленческая команда Владивостока в рамках программы развития ВЭБ.РФ и бизнес-школы Сколково разработала новую стратегию развития города до 2050 года. Ее главная цель - улучшить качество жизни горожан и сменить основной фокус позиционирования Владивостока с города-порта на дальневосточный финансовый центр с европейской культурой", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в стратегии предусмотрены планы по строительству кольцевой автомобильной дороги, арендного жилья, новых жилых микрорайонов на островах Русский и Елена. Также планируется модернизация общественного транспорта, системы ЖКХ и реновация заброшенных территорий.

"Будет проведено масштабное благоустройство парка Минного городка. В части развития спорта планируется строительство трех международных центров: по хоккею, экстремальным видам спорта и теннису", - говорится в сообщении.

Строительство ВКАД предусмотрено генпланом города, утвержденным в феврале 2018 года. Магистраль должна соединить мостами Владивосток с новыми территориями острова Русский и закольцевать движение вокруг центральной части города. Предполагается, что дорога длиной 22,8 км пройдет вдоль Амурского залива.