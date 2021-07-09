В Гонконге продали бриллиант за $12 млн

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 9 июля. /ТАСС/. Бриллиант грушевидной формы цветовой категории D весом 101,38 карата продан в пятницу на торгах в Гонконге более чем за 12 млн долларов США. Впервые столь дорогой лот можно оплатить криптовалютой, однако пока не ясно, воспользуется ли покупатель такой возможностью.

По свидетельству корреспондента ТАСС, наблюдавшего за ходом аукциона Sotheby's, торги начались с суммы 50 млн гонконгских долларов ($6,44 млн). Через пару минут была сделана максимальная ставка в размере 81 млн гонконгских долларов ($10,43 млн), которую перебить уже никто не решился. Со всеми сборами и комиссиями конечная цена лота достигла 95 135 000 гонконгских долларов ($12,25 млн), уточнили в аукционном доме.

Имя покупателя не раскрывается. Также пока не уточняется, воспользуется ли он возможностью оплатить камень с помощью криптовалюты или же произведет платеж обычными деньгами.

Оценочная стоимость бриллианта, получившего название The Key 10138 варьировалась от $10 до $15 млн. Это самый дорогой выставленный на торги физический объект, который можно купить с помощью криптовалюты.

Организаторы торгов отмечали, что "последние несколько месяцев криптовалюта становится все более значимым платежным средством в мире физических объектов и произведений искусства". Поэтому она может быть принята в качестве оплаты за безукоризненно чистый бриллиант The Key 10138. Как отмечают представители аукционного дома, за всю историю проведения аукционов на них было представлено менее 10 бриллиантов весом свыше 100 карат, а грушевидную огранку имели лишь два из них.

"Бриллианты - ключ к пониманию истории Земли, рассказывающий нам об уделе человеческом и о сверхъестественной силе красоты. Дав бриллианту название The Key 10138, мы хотим подчеркнуть способность этого камня озарять наш путь и вместе с тем намекаем на важную роль цифровых ключей в мире NFT (невзаимозаменяемых токенов - виртуальных цифровых единиц в блокчейн-сети) и криптовалюты", - отметил заместитель председателя ювелирного подразделения Sotheby's в Азии Юй Вэньхао.