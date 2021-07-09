Yonhap: бюджетная версия Samsung Galaxy S21 может появиться только в США и Европе

ТОКИО, 9 июля. /ТАСС/. Южнокорейская компания Samsung Electronics планирует продавать бюджетную версию своего флагманского смартфона Galaxy S21 только в США и странах Европы из-за острой нехватки полупроводников. Об этом в пятницу сообщило агентство Yonhap.

Отмечается, что Galaxy S21 под названием Fan Edition ("версия для фанатов") может поступить в продажу только в США и странах Европы - Samsung планирует отказаться от реализации этой модели на южнокорейском и других рынках. Ожидалось, что презентация Galaxy S21 FE могла состояться в августе, однако, по данным источников Yonhap, она, скорее всего, будет перенесена на октябрь.

Galaxy S21 FE - бюджетная версия поступившего в продажу в январе этого года флагманского смартфона Galaxy S21 южнокорейской компании Samsung. Ожидается, что стоимость Galaxy S21 FE составит порядка 700 тыс. корейских вон (около $610 по текущему курсу). На данный момент нет никаких официальных данных о характеристиках этого смартфона, однако специалисты прогнозируют, что диагональ его дисплея будет 6,4 дюйма с частотой обновления 120 Гц. Также предполагается, что у смартфона будет три задние камеры.