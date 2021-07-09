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"Ъ": Минпромторг предложил направить 127 млрд рублей на локализацию оборудования для СПГ

По данным издания, план рассчитан на 2021-2030 годы

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Минпромторг подготовил план локализации оборудования для проектов по сжиженному природному газу (СПГ). План рассчитан на 2021-2030 годы, а его стоимость оценивается в 127,37 млрд рублей, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на паспорт проекта "Прорыв на рынке СПГ".

Как пишет издание, к 2024 году министерство планирует довести долю российского оборудования в СПГ-проектах до 40%, к 2030 году - до 80%. Министерство планирует к 2024 году запустить серийное производство по 10 видам оборудования, к 2030 году собираются выйти на 18 видов.

"Среди указанных позиций - компрессоры, детандеры, криогенные центробежные насосы, утилизаторы тепла газовых турбин и спиральновитые теплообменники", - сообщает издание.

"Большая часть инвестиций - 89,79 млрд рублей - будет покрыта из неназванных внебюджетных источников. Вероятно, речь идет об инвестициях самих предприятий", - пишет "Коммерсантъ".

Также сообщается, что из федерального бюджета предлагается выделить 37,58 млрд рублей. При этом на период 2021-2024 годов в бюджете уже заложено 6,37 млрд рублей, однако Минпромторгу не хватает 12,2 млрд рублей.

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