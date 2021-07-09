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В России ввели новую форму мониторинга состояния лесов

Федеральные и региональные органы управления в сфере лесного хозяйства будут мониторить состояние лесов и сравнивать информацию в открытых источниках с действительными данными на месте

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил новую форму наблюдения за соблюдением лесного законодательства - административное обследование лесов. Речь идет о постоянном мониторинге состояния лесов и сравнении информации в открытых источниках с действительными данными на месте.

"В России появится новая форма наблюдения за соблюдением лесного законодательства - административное обследование лесов. Порядок его проведения утвердил председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте кабмина.

Отмечается, что выполнять эту работу будут должностные лица федеральных и региональных органов управления в сфере лесного хозяйства. В частности, они будут регулярно следить за состоянием лесов, анализировать и сопоставлять сведения, содержащиеся в открытых информационных ресурсах, запрашивать дополнительную информацию у органов государственной власти и операторов государственных информационных систем.

"Если в ходе такого обследования будет замечено нарушение, например незаконная вырубка деревьев или нелегальная постройка, то инспекторы должны составить об этом акт и в течение пяти рабочих дней направить его в органы лесного надзора. Такой контроль на местах позволит оперативно выявлять и пресекать нарушения", - отмечается в сообщении.

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Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
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