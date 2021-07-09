Кабмин дополнительно выделит регионам почти 418 млн рублей на новую лесопожарную технику

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился дополнительно выделить более 417,8 млн рублей на дооснащение пожарных служб современной техникой для тушения лесных пожаров. Об этом сообщается в пятницу на сайте кабмина.

"Правительство проводит работу по дооснащению пожарных служб современной техникой и оборудованием для тушения лесных пожаров. По распоряжению Михаила Мишустина в 2021 году на эти цели будет дополнительно направлено более 417,8 млн рублей", - говорится в сообщении.

Уточняется, что средства получат 52 региона, в том числе те, где лесные пожары ежегодно становятся острой проблемой.