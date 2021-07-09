В Росрыболовстве сообщили, что проблем с обеспечением россиян красной икрой не будет

"Ожидания, которые у нас сейчас есть, достаточно оптимистичны, и в целом наука говорит о том, что прогноз по имеющимся сейчас данным будет подтвержден, мы сможем добыть 465 тыс. тонн [лососевых]. Это будет неплохой результат, его хватит и для обеспечения внутреннего рынка, и для экспорта, и для того, чтобы обеспечить россиян красной икрой. Плюс мы видим, что цена на красную икру значительно выросла по сравнению с прошлым годом: понятно, были небольшие объемы, и сейчас остались небольшие остатки, которые реализуются по очень высоким ценам", - сказал он.

По словам Шестакова, основной задачей, которая стоит сейчас перед отраслью является проведение лососевой путины. Глава Росрыболовства напомнил, что она началась и идет достаточно неплохо, объем вылова составил 13 тыс. тонн по состояние на 7 июля.

"Это лучше, чем в 2019 году. Понятно, еще объемы маленькие, и говорить о том, как закончится лососевая путина, может быть, преждевременно, но вы знаете, что мы в этом году выделили дополнительные средства на научные исследования именно по лососю и сейчас полностью мониторим подходы лосося уже непосредственно к промысловым участкам", - заключил глава ведомства.

Шестаков также подчеркнул, что рынок будет полностью обеспечен рыбной продукцией. Он напомнил, что согласно показателям Доктрины продовольственной безопасности, уровень самообеспеченности этой продукции в России составляет 150%.

Говоря о динамике цен на рыбную продукцию глава ведомства назвал этот вопрос достаточно тяжелым за счет того, что прямой корреляции и зависимости между ценами рыбака и ценами на прилавке нет. "Мы динамику изменения внутри даже одного года, даже внутри сезона у рыбаков видим, а корреляции на прилавках - не видим", - сказал он.

При этом он отметил, что лососевая путина может повлиять и на цены добытчиков. "Если нам удастся все отловить, конечно, мы ожидаем, что цены также среагируют - буду аккуратно говорить - на эти показатели, и мы увидим хорошую динамику", - заключил Шестаков.

Прогнозы по выловам

Росрыболовство сохраняет прогноз по объему выловов в России в 2021 года в размере 5 млн тонн.

"Сейчас мы в целом по вылову идем с отставанием на 10% к прошлому году, добыто 2,375 млн тонн. Надеемся, что это отставание будет сокращено, и мы все-таки по итогам года сможем выйти на тот объем, который в прошлом году добыли - 5 млн тонн", - сказал он.

При этом он добавил, что основной задачей, которая стоит сейчас перед отраслью является проведение лососевой путины. В 2020 году объем выловов в России составил 4,97 млн тонн.

"Крабовые" аукционы

Новая продажа инвестиционных квот по крабам и ценным морепродуктам может принести 200 млрд рублей, отметил глава Росрыболовства.

"Мы предполагаем, что за счет реализации морепродуктов мы сможем получить порядка 60 млрд рублей дополнительных доходов. Если учесть, что от крабов мы получили 140 млрд рублей - это порядка 200 млрд рублей дополнительных доходов в федеральный бюджет, помимо инвестиционных объектов", - сказал он.

Говоря о сроках проведения второго этапа крабовых аукционов, Шестаков отметил, что пока окончательного решения нет, сейчас обсуждается экспертами и специалистами Росрыболовства, поэтому существуют разные варианты возможности регулирования.

"Есть определенные предложения в проработке, действительно, о том, чтобы в 2023 году провести второй этап аукциона по распределению долей квот на крабов под инвестиционные обязательства. Обсуждение идет, какого-то готового решения, о котором можно было бы заявить, что мы по нему двигаемся, пока нет. Пока идет обсуждение, но оно в достаточно высокой степени проработки", - сообщил он.

В то же время он подчеркнул, что необходимость проведения второго этапа крабовых аукционов есть. Так называемые крабовые аукционы были проведены в октябре 2019 года. Их итогами стало распределение квот добычи в Дальневосточном и Северном рыбохозяйственных бассейнах. Сумма по 35 разыгранным лотам составила 142,4 млрд рублей.

Аукционы по ценным морепродуктам

Росрыболовство планирует также провести аукционы с инвестиционными обязательствами по ценным морепродуктам, в том числе трубачам, морским ежам и гребешкам.

"Помимо крабовых аукционов мы предполагаем, что мы также выставим на аукционы ценные морепродукты. Это будут такие ценные виды, которые мы упустили, наверное, при проведении аукционов на первом этапе, это трубачи, морской еж, гребешок. По сути дела, по тем ценным объектам, по которым не был реализован механизм инвестиционных квот, когда он был запущен, мы проведем аукционы, но с инвестиционными обязательствами", - сказал он.

Он отметил, что с помощью такого механизма планируется реализовать все 100% квот на добычу ценных морепродуктов.

"Перечень этих объектов еще будет уточнен. Мы определяем возможную часть объектов, которые не имеют такой рентабельности, как те же крабы или трубачи. Возможно, мы их выведем за рамки, то есть будут не все морепродукты", - пояснил Шестаков.

По словам главы Росрыболовства, пока не до конца решен вопрос со строительством инвестиционных объектов в рамках проведения таких аукционов. "Специализированного флота для вылова этих объектов как такового нет. Есть флот, который необходимо использовать, но он, по сути дела, не очень капиталоемкий. Поэтому мы как раз сейчас активно думаем, какие дополнительные инвестиционные объекты могут быть", - пояснил он.

При этом Шестаков заверил, что все объекты будут так или иначе связаны с рыбной отраслью, никаких социальных объектов или объектов, не связанных с рыбной отраслью, строиться не будет.