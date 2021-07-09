"Алроса" в июне увеличила продажи алмазов в 15 раз

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Алмазодобывающая компания "Алроса" в июне 2021 года продала алмазов на сумму $374 млн, бриллиантов - на $36 млн, следует из сообщения компании. По сравнению с июнем прошлого года компания нарастила продажи алмазов в 15 раз, бриллиантов - в 5,5 раза.

Выручка "Алросы" в июне от реализации продукции составила $410 млн, что на 12% выше, чем в мае. Всего с начала 2021 года реализовано алмазно-бриллиантовой продукции на сумму $2,336 млрд против $991,1 млн годом ранее.

"Спрос на алмазное сырье остается на высоком уровне. Запасы гранильного сектора в Индии по-прежнему достаточно низкие, при этом на всех ключевых рынках сбыта ювелирной продукции сохраняется оживление. В то же самое время на фоне структурного снижения добычи алмазов на ряде месторождений запасы добывающих компаний приблизились к минимальным значениям. Индекс цен на алмазы с начала года заметно восстановился после прошлогоднего спада, вернувшись на "доковидный" уровень. При этом, на наш взгляд, возможности добывающих компаний по наращиванию производства ограничены. Таким образом, рынок входит в период затяжного дефицита алмазного сырья. В этих условиях "Алроса" прикладывает максимум усилий для того, чтобы обеспечить стабильность всей производственной цепочки. Мы продолжаем придерживаться взвешенной политики во всем, что касается цен и объемов, работая на обеспечение долгосрочной устойчивости всего рынка", - сказал заместитель генерального директора "Алросы" Евгений Агуреев, слова которого приводятся в сообщении.

"Алроса" входит в тройку крупнейших в мире компаний, добывающих алмазы, ее доля в мировом объеме добычи составляет 25%. Еще 6% приходится на ангольское предприятие Catoca, в котором у "Алросы" 41%. В России компания ведет добычу на территории Республики Саха (Якутия) и Архангельской области. Акционеры компании - Российская Федерация в лице Росимущества (33,02%), Якутия - 25%, а также ее улусы (районы) - 8%, в свободном обращении почти 34% акций.