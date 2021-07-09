Госкомпании обяжут закупать 25% товаров и услуг у малого и среднего бизнеса

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Правительство России увеличило объем закупок у малого и среднего бизнеса. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщила в пятницу пресс-служба кабинета министров.

"Квота на закупку госкомпаниями товаров и услуг у малых и средних предприятий (МСП) будет пересмотрена в сторону увеличения", - отметили в пресс-службе. В 2020 году обязательная доля закупок у МСП была повышена с 18 до 20%. "Теперь ее зафиксируют на уровне 25%, что станет дополнительным стимулом для развития малого и среднего бизнеса", - считают в правительстве. В кабинете министров уверены, что "принятое решение расширит доступ малого и среднего бизнеса к закупкам, проводимым госкорпорациями и другими организациями с госучастием".

В пресс-службе уточнили, что "постановление также увеличивает с 18 до 20% от общей стоимости заключенных договоров квоту на проведение закупок в рамках особой процедуры". Речь идет о так называемых спецторгах, к участию в которых допускаются только представители МСП.

Новые правила касаются госкорпораций, госкомпаний, ресурсоснабжающих организаций, естественных монополий, государственных и муниципальных унитарных предприятий. Предусмотреть увеличение квоты ранее поручил президент РФ Владимир Путин.