Мэрия Краснодара планирует вновь выпустить облигации

КРАСНОДАР, 9 июля. /ТАСС/. Мэрия Краснодара планирует новый выпуск облигаций, средства от размещения которого будут направлены на ремонт дорог в городе. Об этом в ходе брифинга сообщил глава города Евгений Первышов в пятницу.

В декабре 2020 года мэрия Краснодара разместила муниципальные облигации. Объем эмиссии составил 1,6 млрд рублей, срок обращения облигаций - пять лет. Средства направили в дорожный фонд города.

"Что касается [еще одного выпуска] облигационных займов - да. Мы видим в этом хорошее решение. Это позволило нам расконсервировать и начать реконструкцию очень важных транспортных артерий, тем более все средства, которые у нас привлекаются по облигационным займам, по решению депутатов гордумы попадают в дорожный фонд", - сказал Первышов.

Он уточнил, что за счет облигационных займов планируется реконструировать автодороги, которые не входят в программы реконструкции нацпроекта и краевого бюджета. Первышов отметил, что уже составлен список улиц, которые будут реконструировать.

"Я поставил задачу своим структурным подразделениям, чтобы мы готовились к размещению облигационных займов. Сегодня этот институт самый привлекательный. Привлекателен даже в тех процентных ставках, которые мы получаем. Они даже ниже, чем мы кредитуемся в наших коммерческих организациях", - отметил глава города.

Кроме того, по его словам, в 2021 году уже перевыполнен план по доходам бюджета, что позволило погасить досрочно кредит в 1 млрд рублей. В конце года власти вновь планируют привлечь эти средства, однако несколько месяцев без использования кредита позволят сэкономить "несколько десятков миллионов рублей местного бюджета".