Минфин: льготы для добычи сверхвязкой нефти восстановят в 2023-2024 гг.

АЛЬМЕТЬЕВСК /Татарстан/, 9 июля. /ТАСС/. Восстановление льгот для добычи сверхвязкой нефти произойдет в 2023-2024 г., по мере завершения ограничений в ОПЕК+. Об этом сообщил журналистам замминистра финансов России Алексей Сазанов в кулуарах "Нефтяного саммита - 2021".

"Пока сделка ОПЕК+ действует, то государство, борясь с пандемией и с последствиями пандемии, изыскивало любые другие дополнительные источники. Просто одной из схем оптимизации налогов [было установлено] таким образом, что на определенный промежуток времени выровняли условия налогообложения для всех видов нефтей, - сказал он. - По мере того, как сделка ОПЕК+ сама собой будет закрываться естественно в необходимых для развития сверхвязких нефтей объемах, налоговые льготы будут восстановлены с 2023-2024 года".