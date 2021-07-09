Минфин назвал НДПИ источником субсидирования поставок топлива на Дальний Восток

АЛЬМЕТЬЕВСК /Татарстан/, 9 июля. /ТАСС/. Источником финансирования субсидируемых поставок топлива в регионы Дальнего Востока могут выступать поступления от НДПИ, сказал журналистам замминистра финансов Алексей Сазанов в кулуарах "Нефтяного саммита - 2021".

"Там есть источник в части НДПИ. В формуле НДПИ на нефть есть специальное слагаемое, за счет которого будет формироваться источник для дальневосточных субсидий", - сказал он.

Идея о льготном тарифе для железнодорожных перевозок топлива на Дальний Восток обсуждается с лета 2020 года. Ситуация на Дальнем Востоке осложняется тем, что весь регион снабжается поставками только двух заводов - Комсомольского и Хабаровского НПЗ. В случае нехватки предложения везти топливо из центральной части страны невыгодно. Поэтому власти обсуждают компенсацию части тарифа "Российских железных дорог" для дальневосточных НПЗ. Ранее в Федеральной антимонопольной службе говорили, что предлагается субсидировать 4 тыс. рублей на 1 тонну топлива.