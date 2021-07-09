Разногласия внутри ОПЕК+: будет ли новая ценовая война на рынке нефти

В начале июля страны — участницы ОПЕК+ должны были принять несколько важных решений, касающихся увеличения добычи нефти. Но, вопреки ожиданиям, первая встреча закончилась безрезультатно, а следующая и вовсе была перенесена с 5 июля на неопределенный срок. Рассказываем, между кем возникли разногласия, в чем их суть и как это отразится на России.
Зачем встречались?
На состоявшейся 1 июля встрече участники ОПЕК+ должны были договориться об увеличении ежедневной добычи нефти. До конца года она должна была вырасти на 2 млн баррелей (по 400 тыс. баррелей ежемесячно). Также предполагалось продлить это условие до конца 2022 года.
Что пошло не так?
Против выступили представители ОАЭ. Они предложили свою схему. Во-первых, пересмотреть базовые уровни добычи в сторону увеличения своей доли. Вместо 3,2 млн баррелей, которыми ограничены Эмираты сейчас, они хотят отталкиваться от 3,8 млн.
Во-вторых, не продлевать соглашение до конца 2022 года, а обсудить этот вопрос отдельно. Это не устроило Саудовскую Аравию, которая отказалась обсуждать увеличение квот в отрыве от продления договора.
Что такое базовые уровни добычи?
Это показатель предельных мощностей той или иной страны в нефтедобыче. Исходя из этих показателей во время заседаний ОПЕК+ устанавливается, на сколько каждая страна-участница должна сократить или нарастить свою добычу.
Каковы позиции сторон?
ОАЭ считают, что существующие базовые уровни добычи устарели. Они были утверждены еще в 2018 году, когда нефтяные страны принимали решение о большом сокращении (на 5,7 млн баррелей в день). За прошедшие три года ОАЭ заметно нарастили свои добывающие мощности, вложив в них большие деньги. Инвестиции надо отбивать, а значит, мощности должны быть задействованы. Именно поэтому Эмираты и требуют увеличения своей доли.
Саудовская Аравия указывает, что всех остальных участников ОПЕК+ условия устраивают. Делать исключение — значит создавать прецедент, после которого и другие страны могут захотеть увеличить свои квоты.
В чем неожиданность конфликта?
В том, что разногласия возникли у двух соседей и давних союзников. В вопросах нефтедобычи Саудовская Аравия (крупнейший производитель среди стран ОПЕК) и ОАЭ (третий по масштабу игрок) практически всегда выступают согласованным фронтом.
Какова позиция России?
По мнению руководителя исследований управления по ТЭК Аналитического центра при правительстве России Александра Курдина, для России вопрос поддержания цены на нефть важнее вопроса наращивания добычи. Поэтому России неинтересно, чтобы сделка развалилась, а нефтяные шейхи снова начали качать нефть бесконтрольно, используя незадействованные мощности. Так уже было весной 2020 года, когда не смогли договориться о сокращении добычи Россия и все так же Саудовская Аравия. В результате цена на нефть покатилась вниз и некоторое время даже была отрицательной. "Но сейчас ключевое соглашение по сделке ОПЕК+ у России имеется, а значит, причин для волнения нет", — добавляет старший научный сотрудник отдела Ближнего и Среднего Востока Института востоковедения РАН Владимир Сотников.
Как отреагировала нефть?
Первой реакцией рынков на "арабский клинч" стал рост цены на нефть, поскольку спрос на нее есть, а предложение пока не увеличивается. Марка Brent подпрыгнула выше $77 за баррель, чего с ней не случалось с середины 2018 года. Однако потом котировки поползли вниз, к отметке $73 за баррель. "По большому счету рынок не испугался, — говорит Владимир Сотников. — Обсуждение продолжается, время на выработку решения есть". По словам экспертов, у участников сделки есть пространство для маневра, поскольку главные игроки разногласий в позициях не демонстрируют.
Ждать ли новой ценовой войны?
"Для того чтобы повторилась история весны 2020 года, нужно, чтобы принципиальные разногласия возникли между крупнейшими игроками, способными разорвать сделку. А ОАЭ, хотя и заметный участник, но все-таки далеко не ключевой", — рассказал ТАСС Александр Курдин. По его словам, история нефтяных сделок имеет немало примеров компромиссов: отдельным странам предоставляли льготы, шли на уступки или страны-лидеры брали на себя дополнительные обязательства по сокращению. Другое дело, что нефтяные котировки зависят не только от безоблачности отношений внутри ОПЕК+. "На днях Saudi Aramco (саудовская нефтяная госкорпорация — прим. ТАСС) объявила о распродаже активов на десятки миллиардов долларов. В зависимости от их планов по освоению вырученных денег цены на нефть могут несколько упасть. Или к саудитам напрямую может обратиться Китай с вопросом о покупке нефти по привилегированной цене", — размышляет Владимир Сотников. Но пока повода к новой ценовой войне не просматривается, резюмируют эксперты.
Евгений Мазин