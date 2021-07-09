Разногласия внутри ОПЕК+: будет ли новая ценовая война на рынке нефти

Против выступили представители ОАЭ. Они предложили свою схему. Во-первых, пересмотреть базовые уровни добычи в сторону увеличения своей доли. Вместо 3,2 млн баррелей, которыми ограничены Эмираты сейчас, они хотят отталкиваться от 3,8 млн.

Во-вторых, не продлевать соглашение до конца 2022 года, а обсудить этот вопрос отдельно. Это не устроило Саудовскую Аравию, которая отказалась обсуждать увеличение квот в отрыве от продления договора.