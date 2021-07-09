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Разногласия внутри ОПЕК+:
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Разногласия внутри ОПЕК+: будет ли новая ценовая война на рынке нефти

© AP Photo/Eric Gay

В начале июля страны — участницы ОПЕК+ должны были принять несколько важных решений, касающихся увеличения добычи нефти. Но, вопреки ожиданиям, первая встреча закончилась безрезультатно, а следующая и вовсе была перенесена с 5 июля на неопределенный срок. Рассказываем, между кем возникли разногласия, в чем их суть и как это отразится на России.

Зачем встречались?

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На состоявшейся 1 июля встрече участники ОПЕК+ должны были договориться об увеличении ежедневной добычи нефти. До конца года она должна была вырасти на 2 млн баррелей (по 400 тыс. баррелей ежемесячно). Также предполагалось продлить это условие до конца 2022 года. 

 

Что пошло не так?

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Против выступили представители ОАЭ. Они предложили свою схему. Во-первых, пересмотреть базовые уровни добычи в сторону увеличения своей доли. Вместо 3,2 млн баррелей, которыми ограничены Эмираты сейчас, они хотят отталкиваться от 3,8 млн.

Во-вторых, не продлевать соглашение до конца 2022 года, а обсудить этот вопрос отдельно. Это не устроило Саудовскую Аравию, которая отказалась обсуждать увеличение квот в отрыве от продления договора.

 

Что такое базовые уровни добычи?

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Это показатель предельных мощностей той или иной страны в нефтедобыче. Исходя из этих показателей во время заседаний ОПЕК+ устанавливается, на сколько каждая страна-участница должна сократить или нарастить свою добычу. 

 

Каковы позиции сторон?

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ОАЭ считают, что существующие базовые уровни добычи устарели. Они были утверждены еще в 2018 году, когда нефтяные страны принимали решение о большом сокращении (на 5,7 млн баррелей в день). За прошедшие три года ОАЭ заметно нарастили свои добывающие мощности, вложив в них большие деньги. Инвестиции надо отбивать, а значит, мощности должны быть задействованы. Именно поэтому Эмираты и требуют увеличения своей доли. 

Саудовская Аравия указывает, что всех остальных участников ОПЕК+ условия устраивают. Делать исключение — значит создавать прецедент, после которого и другие страны могут захотеть увеличить свои квоты. 

 

В чем неожиданность конфликта?

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В том, что разногласия возникли у двух соседей и давних союзников. В вопросах нефтедобычи Саудовская Аравия (крупнейший производитель среди стран ОПЕК) и ОАЭ (третий по масштабу игрок) практически всегда выступают согласованным фронтом.

 

Какова позиция России?

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По мнению руководителя исследований управления по ТЭК Аналитического центра при правительстве России Александра Курдина, для России вопрос поддержания цены на нефть важнее вопроса наращивания добычи. Поэтому России неинтересно, чтобы сделка развалилась, а нефтяные шейхи снова начали качать нефть бесконтрольно, используя незадействованные мощности. Так уже было весной 2020 года, когда не смогли договориться о сокращении добычи Россия и все так же Саудовская Аравия. В результате цена на нефть покатилась вниз и некоторое время даже была отрицательной. "Но сейчас ключевое соглашение по сделке ОПЕК+ у России имеется, а значит, причин для волнения нет", — добавляет старший научный сотрудник отдела Ближнего и Среднего Востока Института востоковедения РАН Владимир Сотников.

 

Как отреагировала нефть?

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Первой реакцией рынков на "арабский клинч" стал рост цены на нефть, поскольку спрос на нее есть, а предложение пока не увеличивается. Марка Brent подпрыгнула выше $77 за баррель, чего с ней не случалось с середины 2018 года. Однако потом котировки поползли вниз, к отметке $73 за баррель. "По большому счету рынок не испугался, — говорит Владимир Сотников. — Обсуждение продолжается, время на выработку решения есть". По словам экспертов, у участников сделки есть пространство для маневра, поскольку главные игроки разногласий в позициях не демонстрируют.

 

Ждать ли новой ценовой войны?

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"Для того чтобы повторилась история весны 2020 года, нужно, чтобы принципиальные разногласия возникли между крупнейшими игроками, способными разорвать сделку. А ОАЭ, хотя и заметный участник, но все-таки далеко не ключевой", — рассказал ТАСС Александр Курдин. По его словам, история нефтяных сделок имеет немало примеров компромиссов: отдельным странам предоставляли льготы, шли на уступки или страны-лидеры брали на себя дополнительные обязательства по сокращению. Другое дело, что нефтяные котировки зависят не только от безоблачности отношений внутри ОПЕК+. "На днях Saudi Aramco (саудовская нефтяная госкорпорация — прим. ТАСС) объявила о распродаже активов на десятки миллиардов долларов. В зависимости от их планов по освоению вырученных денег цены на нефть могут несколько упасть. Или к саудитам напрямую может обратиться Китай с вопросом о покупке нефти по привилегированной цене", — размышляет Владимир Сотников. Но пока повода к новой ценовой войне не просматривается, резюмируют эксперты.

Евгений Мазин 

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