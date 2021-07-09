В Минэнерго сообщили о возможном повышении пошлин на вывоз нефтепродуктов

АЛЬМЕТЬЕВСК /Татарстан/, 9 июля. /ТАСС/. Инициатива повышения пошлин на экспорт нефтепродуктов изучается в российском правительстве, мера может быть применена в случае необходимости для стабилизации цен на топливо. Об этом журналистам сказал замминистра энергетики Павел Сорокин в кулуарах "Нефтяного саммита - 2021".

Ранее с предложением повысить пошлины на экспорт нефтепродуктов выступил глава Российского топливного союза Евгений Аркуша, он просил рассмотреть эту меру премьер-министра Михаила Мишустина.

"Данная инициатива прорабатывается определенное время. Это было одно из предложений, которое обсуждалось на совещании у [вице-премьера] Александра Валентиновича [Новака] и в правительство заходило. Поэтому сейчас эта мера изучается, в случае необходимости она может быть применена", - сказал Сорокин, отвечая на соответствующий вопрос. При этом он отметил, что скорректированный демпфер позволит улучшить маржу переработки и сдержать рост цен на бирже.

По словам Сорокина, динамика розничных цен на топливо сейчас в России сохраняется "на уровне темпов, близких к инфляции". "Но в случае необходимости это является одной из мер, которая будет рассмотрена", - повторил он.

О налоговом маневре

В России с 2019 года завершается налоговый маневр в нефтяной отрасли, по которому ставка экспортной пошлины снижается, а НДПИ повышается. Однако ранее в правительстве говорили, что меры по стабилизации ситуации на рынке топлива, если и будут применяться, то будут носить временный характер.

По плану налогового маневра экспортная пошлина с 30% к 2024 году обнуляется при одновременном увеличении налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ). До этого правительство проводило малый налоговый маневр в 2014-2017 годах (пошлина на нефть была снижена с 60% до 55%), а также большой налоговый маневр в 2015-2017 годах (сокращение с 55% до 30% при одновременном росте НДПИ).

Цель завершения налогового маневра - снижение объема субсидирования экономик ЕАЭС и неэффективной переработки нефти на территории России, то есть в более адресной поддержке отрасли.