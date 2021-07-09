В Астраханской области раньше обычных сроков поспели первые арбузы

АСТРАХАНЬ, 9 июля. /ТАСС/. Аграрии Камызякского района Астраханской области благодаря жаркому июню раньше обычных сроков начали сбор первого урожая знаменитых астраханских арбузов. Об этом сообщил министр сельского хозяйства региона Руслан Пашаев в своем Instagram-аккаунте.

"Жаркий июнь дал возможность сельхозпроизводителям Камызякского района начать уборку арбуза раньше в этом году. Аналогичная ситуации с зерновыми - в отдельных районах уже вовсю идет обмолот озимой пшеницы и ярового ячменя. Аграрии региона убирают ранний картофель, лидерами традиционно являются Харабалинский и Лиманский районы. Практически во всех районах области начали убирать овощные культуры: капусту, кабачок, перец", - написал Пашаев.

Он уточнил, что в целом объем урожая этого года прогнозируется на уровне прошлого. Как сообщал ТАСС, в 2020 году Астраханская область стала первой в стране по производству овощей. Общий объем собранного урожая составил около 2,2 млн тонн.

Арбуз - один из брендов Астраханской области. Климатические условия региона считаются идеальными для их выращивания. У области есть и официальное свидетельство о том, что она является историческим центром по выращиванию российского арбуза. Считается, что каждый третий арбуз в России выращен в Астраханской области.