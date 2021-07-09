К производству биоразлагаемого пластика в Чувашии смогут присоединиться другие регионы РФ

ЧЕБОКСАРЫ, 9 июля. /ТАСС/. Другие регионы России смогут присоединиться к реализации инвестиционного проекта по созданию пилотных линий первого в России производства биоосновных и биоразлагаемых пластиков и волокон на основе полилактида (PLA) на территории Чувашии. Об этом журналистам в пятницу сообщил глава республики Олег Николаев.

"Любой крупный проект не может быть обеспечен за счет возможностей одного региона. Видим, что в этом проекте могут принять участие как минимум пять-шесть регионов. Межрегиональный кластер - это ровно то, о чем говорит президент страны. Производственные цепочки тоже надо "сшивать", чтобы крупные проекты могли развиваться и конкурировать на международном уровне", - пояснил Николаев.

Договоренность о запуске производства биоразлагаемого пластика с компанией "Био Планета" была достигнута в начале июня 2021 года. Мощность будущего производства оценивается в 10 тыс. тонн в год. Пока что рассматривается возможность запуска производства в городе Новочебоксарске, где уже имеется развитый химический кластер. Компания "Био Планета" может стать якорным резидентом создаваемой особой экономической зоны промышленно-производственного типа.

"С крупным бизнесом мы договорились о выстраивании плана совместных действий. В результате такой работы мы с предприятием "Био Планета" начинаем реализовать этот крупный проект", - добавил глава Чувашии.