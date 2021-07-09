Хайнань планирует расширить экологическое сотрудничество с южнокорейским островом Чеджудо

По данным издания, на текущей неделе администрации двух регионов при содействии китайского генконсульства в Чеджудо и хайнаньского комитета по делам развития и реформ провели форум, посвященный вопросам интенсивного роста, не представляющего угрозу окружающей среде. Его участники обсудили ряд ключевых проблем в области экологии и наметили несколько возможных проектов, реализация которых, как ожидается, позволит повысить качество социально-экономического развития Хайнаня.

В ходе мероприятия эксперты и представители властей двух стран также договорились продвигать сотрудничество в сфере здравоохранения и в области современных услуг, совместно развивать передовые направления сельского хозяйства. Отдельно обсуждалось взаимодействие по защите окружающей среды путем реализации региональных программ в Северо-Восточной и в Юго-Восточной Азии.

Согласно официальной статистике, Хайнань продолжает лидировать среди регионов Китая с лучшей экологией. В течение всего 2020 года специалисты фиксировали на острове высокое качество воздуха, уровень вредных частиц в атмосфере был минимальным. Органы госконтроля по защите окружающей среды провинции сообщают о практически полном отсутствии серьезных случаев загрязнения водных и земельных ресурсов в результате хозяйственной деятельности человека.