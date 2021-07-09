Объем производства аэрокосмической отрасли Хайнаня к 2025 году превысит $1,54 млрд

ХАЙКОУ /Китай/, 9 июля. /ТАСС/. Объем производства аэрокосмической отрасли китайской провинции Хайнань к 2025 году превысит 10 млрд юаней (около $1,54 млрд). Об этом сообщил информационный портал "Чжунго синьвэньван" со ссылкой на официальный план по развитию высокотехнологичного производства в регионе на 2021-2025 годы.

Местные власти окажут содействие разработчикам ракет, коммерческих спутников и навигационных систем. К 2025 году на Хайнане построят базу по исследованию и производству высококлассной продукции аэрокосмической сферы.

Администрация провинции рассчитывает превратить международный аэрокосмический городок в Вэньчане в крупную коммерческую базу, которая займется исследованиями и разработками ракет и спутников, а также анализом данных о космосе.

При развитии Вэньчана местные власти уделят внимание международным обменам и сотрудничеству. Поддержку аэрокосмическому городку окажет Китайская академия наук.

Хайнаньский город Вэньчан является одним из важнейших аэрокосмических центров Китая. Местный космодром был построен в 2014 году. Близость этого объекта к экватору облегчает запуск тяжелых ракет-носителей.

Именно отсюда в 2020 году были совершены запуски зонда для изучения Марса "Тяньвэнь-1" и беспилотного возвращаемого аппарата "Чанъэ-5", доставившего на Землю образцы лунного грунта. В этом году с этой площадки запустили главный модуль национальной космической станции КНР и космический грузовик "Тяньчжоу-2".