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Китайский регулятор удалит из магазинов приложений 25 программ онлайн-сервиса такси Didi

В этих приложениях были выявлены серьезные проблемы, связанные с противозаконным сбором личной информации, сообщило в пятницу Управление по вопросам киберпространства КНР

ПЕКИН, 9 июля. /ТАСС/. Китайские власти удалят из магазинов приложений 25 программ популярного в стране онлайн-сервиса по заказу такси Didi Chuxing в связи с незаконным сбором конфиденциальной информации пользователей. Об этом сообщило в пятницу Управление по вопросам киберпространства КНР, опубликовав список запрещенных программ.

"Во всех этих 25 приложениях были выявлены серьезные проблемы, связанные с противозаконным сбором личной информации", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

В нем уточняется, что все интернет-ресурсы "лишаются права предоставлять услуги для скачивания этих программ". "Управление требует, чтобы компании - операторы приложений внесли в них изменения, полностью устранив выявленные проблемы", - подчеркивается в заявлении.

В воскресенье китайский регулятор объявил, что компания Didi Chuxing Keji, владеющая данным онлайн-сервисом, "должна обеспечить полную информационную безопасность пользователей".

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