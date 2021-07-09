Инвестпроект по выпуску труб спецназначения реализуют под Волгоградом до 2023 года

ВОЛГОГРАД, 9 июля. /ТАСС/. Волжский трубный завод (ВТЗ) до конца 2022 года реализует проект "Нержавеющая река" стоимостью 1,5 млрд рублей, который позволит выпускать нержавеющие трубы с улучшенными свойствами. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба областной администрации по итогам рабочей поездки замгубернатора Волгоградской области Олега Николаева на предприятие.

Контракт был подписан на площадке Волжского трубного завода, свои подписи под ним на поставку оборудования поставили управляющий директор ВТЗ Сергей Четвериков и гендиректор SMS Concast AG Штефан Фельдхаус.

"Мы модернизируем существующее оборудование, чтобы полностью закрыть потребность в нержавеющих трубах с повышенными свойствами, готовыми работать в сложных агрессивных средах. Труба начинается с выплавки стали, поэтому мы сами будем отливать нержавеющую сталь, <…> наращивать объем выпуска труб спецназначения. Ранее мы использовали полностью закупную заготовку, что не всегда нас устраивало", - цитирует Четверикова пресс-служба.

По словам замгубернатора, ВТЗ находится в тесной кооперации с другими металлургическими предприятиями региона, с которыми будет формироваться кластер - своеобразная "нержавеющая река".

Фельдхаус отметил, что проект является значимым событием не только для их компании, но и для отрасли в целом. "Новое оборудование позволит производить сложные марки стали с разнообразным химическим составом, выпускать продукцию с различным сечением - эта задача интересна SMS Concast AG как технологичной компании. Это не первый наш совместный проект с ТМК, но он самый крупный и значимый за последние 17 лет", приводите его слова пресс-служба.

О предприятии

ВТЗ является системообразующим и самым крупным предприятием Волгоградской области, где трудятся почти 10 тыс. человек. Завод производит более 800 типоразмеров труб для нефтегазовой, химической, нефтехимической, автомобильной отраслей, для машиностроения, теплоэнергетики, в том числе трубы для строительства магистральных газопроводов и нефтепроводов. По итогам 2020 года ВТЗ занял второе место в регионе по объему отгруженной продукции и уплаченным налогам в областной и местные бюджеты.

Металлургический гигант активно модернизируется: в период с 2012 года по 2020 год в обновление площадки инвестировано 14 млрд рублей. В 2021 году запланировано профинансировать еще 3,2 млрд рублей.

Волжские трубники активно взаимодействуют с образовательными организациями региона в вопросах подготовки кадров: на предприятии создана базовая кафедра ВолгГТУ "Охрана окружающей среды и ресурсосбережение", полигон металлургического крана, исследовательская лаборатория. Особое внимание также уделяется реализации экологических программ.