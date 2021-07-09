Герберт Дисс останется на посту гендиректора Volkswagen до 2025 года

БЕРЛИН, 9 июля. /ТАСС/. Действующий генеральный директор автоконцерна Volkswagen Герберт Дисс продолжит занимать свой пост вплоть до осени 2025 года. Об этом говорится в заявлении компании, опубликованном в пятницу на ее сайте.

"Герберт Дисс будет руководить Volkswagen Group до октября 2025 года. В пятницу наблюдательный совет Volkswagen AG утвердил новый контракт на соответствующий срок", - отмечается в сообщении.

Это означает, что Дисс останется председателем совета директоров до своего 67-летия. Вместе с тем в пятницу, как подчеркнули в автоконцерне, была представлена стратегия развития Volkswagen на ближайшие годы. В частности, в ней делается акцент на укрепление позиций компании в качестве мирового лидера в области автомобильной промышленности с упором на электронную мобильность и программное обеспечение. Ключевую роль, как заметили в Volkswagen, будет играть автономное вождение.

"Герберт Дисс и его команда в совете директоров работали с представителями сотрудников, чтобы успешно продвигать преобразование концерна в течение последних нескольких лет. Наблюдательный совет считает, что под руководством Дисса условия будут оптимальными для дальнейшего успешного развития всей компании в ближайшие годы, особенно с учетом "Стратегии-2030", - подытожил председатель наблюдательного совета Volkswagen Ханс Дитер Пётч. Стратегия, как рассказали в автоконцерне, будет представлена общественности 13 июля.

В марте Volkswagen объявил, что планирует к 2030 году создать в Европе сеть из шести заводов по производству батарей для электромобилей. Ожидается, что в год предприятия будут выпускать аккумуляторы совокупной емкостью 240 ГВтч. Первые два завода будут работать в городах Шеллефтео (Швеция) и Зальцгиттер (Германия) с использованием возобновляемых источников энергии. Производство на предприятии в Швеции должно начаться в 2023 году, а в Германии - в 2025 году.