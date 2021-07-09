Эксперт заявил, что дефицита на рынке российских вин не ожидается

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Вступление в силу нового закона, определяющего особенности производства и оборота винодельческой продукции в РФ, не приведет к дефициту российских вин на рынке. Такое мнение в пятницу высказал президент Союза виноградарей и виноделов Леонид Попович в эфире телеканала РБК.

"Я думаю, что дефицита российских вин не будет, потому что тот объем урожая, который мы собираем ежегодно, мы и в этом году ожидаем средний или чуть выше, и поэтому тот объем вина, который есть сегодня на рынке, российского вина, он не уменьшится", - сказал он.

Попович полагает, что рост цен на российское вино в 2021-2022 годах будет несколько выше, чем в предыдущие годы, но составит не более 10%. "Тот прогноз, который был дан об общем росте цен до 15%, с моей точки зрения, несколько завышен. Я полагаю, что да, рост цен будет, он будет несколько выше, чем в предыдущие годы, когда мы росли на 4,5-5%, но думаю, что не более 10% возможен рост цены по итогам этого года. <…> Я говорю о цене на полке", - продолжил он.

Попович добавил, что не ожидается рост цен на вина от производителей, которые выращивают собственный виноград для изготовления напитков. По мнению эксперта, подорожают вина, которые изготавливаются из импортируемого сырья.

В исследовании рейтингового агентства НКР "Российское виноделие" говорится, что цены на российское вино могут вырасти на 15-20% в 2021-2022 годах. Скажутся подорожание винограда, снижение урожая вследствие засухи, нехватка российских саженцев и увеличение стоимости импортного посадочного материала.

Ранее посол Евросоюза в РФ Маркус Эдерер заявил, что вводимая необходимость российских импортеров вина останавливать ввоз продукции, идентифицируемой географическими указаниями, вызовет дефицит на российском рынке вин.

2 июля президент РФ Владимир Путин подписал принятый ранее Госдумой и одобренный Советом Федерации закон, определяющий особенности производства и оборота винодельческой продукции в РФ. Поправки, в частности, гласят, что "использование географического указания и наименования места происхождения товара в отношении винодельческой продукции осуществляется в рамках российской национальной системы" в соответствии с законодательством о виноградарстве и виноделии. При этом в закон 1995 года о госрегулировании оборота спиртного внесены изменения, согласно которым в перечислении видов алкогольной продукции, в частности, слова "игристое вино (шампанское)" заменены словами "игристое вино, включая российское шампанское". Закон определяет и другие особенности производства и оборота винодельческой продукции в целях определения четких правил функционирования отрасли.