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Пандемия COVID-19

Власти Перу надеются до конца июля продвинуться в переговорах по вакцине "Спутник V"

Министр здравоохранения страны Оскар Угарте заявил, что переговоры с Научно-исследовательским центром им. Гамалеи практически завершились

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 10 июля. Власти Перу рассчитывают достичь прогресса в переговорах о поставках российской вакцины от коронавируса "Спутник V" до вступления в должность нового главы государства, намеченного на 28 июля. Об этом сообщил в пятницу министр здравоохранения страны Оскар Угарте.

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"Переговоры с [Научно-исследовательским центром им.] Гамалеи практически завершились. Вскоре будут сделаны соответствующие заявления о прогрессе как по вопросам заключения контракта, так и в части регистрации в стране. Необходимо подождать, наверняка мы сможем предоставить информацию до истечения срока полномочий президента [Франсиско] Сагасти", - приводит слова министра газета Peru21.

По данным Минздрава Перу, в стране зафиксировано свыше 2 млн подтвержденных случаев заражения коронавирусом и почти 194 тыс. смертей от его последствий. Полностью вакцинированы от коронавирусной инфекции почти 3,5 млн человек, еще около 5,2 млн получили первую дозу препарата.

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ПеруРоссияПандемия COVID-19
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