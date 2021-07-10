Эксперты заявили, что москвичи дают самые маленькие в России скидки при продаже дач

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Жители Перми, Волгограда и Красноярска готовы делать самые большие скидки при продаже загородной недвижимости, москвичи - самые маленькие. Это следует из рейтинга, составленного экспертами федеральной компании "Этажи", который есть в распоряжении ТАСС.

"Самый большой размер дисконта при продаже загородной недвижимости сейчас отмечается в Перми, где собственники готовы делать скидку на уровне 7% от начальной стоимости объекта. На втором месте - жители Волгограда с размером дисконта 5,6%, на третьем - Красноярска (5,5%). Лидерами же антирейтинга оказались Москва, где уровень торга при продаже объектов загородной недвижимости сейчас составляет 2,8% и Екатеринбург с дисконтом всего 3%", - говорится в материалах.

В первой десятке по среднему размеру скидок также оказались продавцы загородной недвижимости из Новосибирска и Краснодара - на уровне 5,4%, Самары (5,3%) и Омска (5%). При этом рекордные показатели среднего уровня дисконта в первом полугодии 2021 года отмечались в марте в Перми (10%) и в феврале в Челябинске (8,3%). В среднем скидки на загородную недвижимость в крупнейших городах России к июлю составили 4,7%, уточняют в компании.

Сейчас на рынке загородного жилья России идет восстановление баланса между спросом и предложением, покупательский интерес остается на рекордно высоком уровне, однако растет и количество тех, кто хочет продать свою недвижимость, прокомментировал ТАСС руководитель центра загородной недвижимости федеральной компании "Этажи" Антон Сауков. "Часть таких продавцов - инвесторы, которые дождались общего подъема цены и сейчас реализовывают свои объекты с желаемым уровнем доходности, другая часть - те, кто на фоне роста себестоимости решил отложить строительство, но при этом хочет заработать на росте цены приобретенного ранее объекта. Также среди продавцов есть владельцы заброшенных дач и участков, которые поняли, что настало крайне выгодное время для продажи", - сказал собеседник информагентства.

Средняя цена квадратного метра загородной недвижимости с июня 2020 по июнь 2021 года в целом по стране увеличилась на 9-10%, добавили в компании. По мнению экспертов, рост цен на загородную недвижимость в России может продолжиться из-за резкого повышения стоимости основных строительных материалов.