"Аэропорты регионов" примут участие в конкурсе на приватизацию аэропорта Оренбурга

ТАСС, 10 июля. Холдинг "Аэропорты регионов" намерен стать участником конкурса на приватизацию аэропорта Оренбурга, который власти региона планируют объявить летом 2021 года. Об этом сообщил ТАСС в субботу генеральный директор холдинга Евгений Чудновский.

"Да, будем. В рамках конкурса сформулированы инвестиционные обязательства, ничего выдумывать не нужно, мы собственно документацию еще не видели, но видели видеообращение министра имущественных отношений региона о конкурсе", - сказал он.

По словам Чудновского, основным критерием конкурса станет цена, поэтому "нам ничего придумывать не надо, надо готовить деньги", добавил он.

Международный аэропорт Оренбург был построен в 1970-х годах в 12 км от Оренбурга, в 2011 году по решению правительства региона получил имя Юрия Гагарина. На его базе работает региональная авиакомпания "Оренбуржье". Согласно плану приватизации, аэропорт преобразовали в 2020 году из государственного унитарного предприятия в акционерное общество.

В настоящее время власти Оренбургской области намерены объявить конкурс на продажу акций аэропорта Оренбурга с условием погашения новым собственником долгов предприятия и сохранения персонала (более 1 000 работников). Это делается с целью привлечения инвестиций для проведения реконструкции аэропорта.