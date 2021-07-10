Программу по поиску оптимальных торговых точек создали для МСП в Белгородской области

ТАСС, 10 июля. Ученые Белгородского государственного национального исследовательского университета (НИУ "БелГУ") создали компьютерную программу, позволяющую предпринимателям подбирать оптимальные точки для размещения магазинов и объектов обслуживания. Апробация программы пройдет в Белгородской области и Алма-Ате (Казахстан), сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе вуза.

"Федеральная служба по интеллектуальной собственности РФ зарегистрировала геомаркетинговую компьютерную программу, разработанную учеными Белгородского госуниверситета. Компьютерная программа обеспечит "умный подход" к выбору представителями бизнес-сообщества оптимальных мест расположения торговых точек и объектов сферы обслуживания", - сказали в пресс-службе.

Программа, разработанная с использованием массива обезличенных больших данных геоаналитической цифровой платформы МТС, получила название GeMi (Geomarketing Intelligence - "геомаркетинговая разведка"). Как отметил руководитель проекта, завкафедрой менеджмента и маркетинга вуза Борис Тхориков, в течение года программный продукт будут широко тестировать в Белгородской области и Алма-Ате при участии группы исследователей из ALMA University.

"Анализируя перемещения различных групп целевой аудитории, определенные маркетинговые факторы и доступные для аренды объекты недвижимости, программа подбирает лучшие варианты. Подобные расчеты помогают предпринимателям сократить операционные расходы по арендной плате до 30%, а городской агломерации - сбалансированно развивать различные локации, не перегружая инфраструктуру", - добавил Тхориков.