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Страны G20 поприветствовали прогресс в рамках механизма помощи бедным странам

Всего, по данным на 2 июля, 45 стран обратились с просьбой воспользоваться преимуществами первого продления DSSI

РИМ, 10 июля. /ТАСС/. Страны Группы двадцати (G20) приветствуют прогресс, достигнутый в рамках механизма инициативы приостановки обслуживания долга (DSSI) для стран с небольшим доходом. Об этом говорится в опубликованном в субботу коммюнике по итогам саммита министров финансов и руководителей центральных банков G20.

"Мы приветствуем прогресс, достигнутый в рамках DSSI. По состоянию на 2 июля, 45 стран обратились с просьбой воспользоваться преимуществами первого продления DSSI (до июня 2021 года), что, по оценкам, составит $4,6 млрд по отсроченному обслуживанию долга в первой половине 2021 года", - говорится в документе.

В нем также отмечается, что эта инициатива должна быть реализована прозрачно и в полном объеме.

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