"Сибур" вложит более 50 млрд рублей в социальную инфраструктуру в Свободном

ВЛАДИВОСТОК, 11 июля. /ТАСС/. Компания СИБУР, которая строит Амурский газоперерабатывающий завод (АГПЗ) вблизи Свободного в Амурской области, в развитие инфраструктуры этого города готова вложить более 50 млрд рублей, в том числе по дальневосточной концессии. Об этом в воскресенье сообщил глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков на встрече со студентами Дальневосточного федерального университета (ДВФУ).

"И АГХК (Амурский газохимический комплекс) и АГПЗ (Амурский газоперерабатывающий завод) - это два суперпроекта, которые вытаскивают экономику Амурской области и создают качество жизни в Свободном. Мы активно участвуем в создании новой социальной структуры в Свободном. Я вам скажу, что только по линии компании СИБУР более 50 млрд рублей запланировано для создания социальной структуры, в том числе по дальневосточной концессии. Газпром строит и стремится, чтобы Свободный стал одним из самых комфортных городов Дальнего Востока", - сказал Чекунков.

Он отметил, что газохимия более эффективна, чем нефтехимия, это мировой тренд.

Строительство Амурского ГПЗ - один из крупнейших инфраструктурных проектов "Газпрома" на Дальнем Востоке России. На заводе будет перерабатываться многокомпонентный природный газ Якутского и Иркутского центров газодобычи, поступающий по газопроводу "Сила Сибири". Проектная мощность завода составит 42 млрд кубометров газа в год. ГПЗ будет включать крупнейшее в мире производство гелия - до 60 млн кубометров в год. Завод будет состоять из шести технологических линий.

Строительство Амурского ГХК осуществляется в Амурской области вблизи третьего по величине города в регионе. Производственная мощность комплекса составит до 2,7 млн тонн этилена в год. Амурский ГХК будет технологически связан с Амурским газоперерабатывающим заводом "Газпрома". Сырьем для АГХК станут этановая фракция и сжиженные углеводородные газы, которые будут производиться на Амурском ГПЗ.

Свободный - третий по величине город в Амурской области, он расположен в 146 км от Благовещенска, его население - 53,6 тыс. человек.